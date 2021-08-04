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Женщины в Украине получают зарплату на 18% меньше мужчин

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Женщины в Украине получают зарплату на 18% меньше мужчин

Министерство экономики Украины разработало проекты Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда к 2023 году, вскоре ее вынесут на общественное обсуждение — в первом квартале 2021 разрыв составлял 18%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сейчас эти документы готовят на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего их вынесут на общественное обсуждение.

«Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. В результате существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине», — прокомментировала заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

По ее словам, существует определенный прогресс: за 2020 год — первую половину 2021 года существовала тенденция к сокращению разрыва. Так, по итогам первого квартала 2021 года он достиг самого низкого уровня в истории и составил около 18%. В то же время этот уровень остается существенно выше, чем в большинстве стран ЕС, резюмировала Глущенко.

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Напомним, что Украина в прошлом году присоединилась к двум международным инициативам, целью которых является сокращение гендерного разрыва в оплате труда — «Партнерству Биарриц» по утверждению гендерного равенства и Международной коалиции по равной оплате труда (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Одним из главных обязательств, которые Украина взяла на себя, стало постепенное уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин за труд равной ценности.

Минэкономики, зарплаты, женщины
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Среда, 4 августа 2021
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