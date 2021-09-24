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Долги по зарплате уменьшились на 309 миллионов

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Долги по зарплате уменьшились на 309 миллионов

На 20 сентября сумма задолженности по заработной плате уменьшилась на 7,8%, или на 309 млн грн, против 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что в течение августа — сентября этого года сохраняется положительная динамика по уменьшению задолженности по заработной плате по сравнению с 1 июля 2021 года. В частности, по состоянию на 20 сентября сумма долга уменьшилась уже на 7,8% или на 309 млн грн.

«Постепенное уменьшение долга указывает на то, что процесс удалось сдвинуть с мертвой точки. Но ситуация с общим долгом, который накапливался годами и составляет более 2 млрд грн, достаточно сложная и требует усиления работы», — отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

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Она напомнила, что правительство поставило задачу до конца года полностью ликвидировать задолженность на предприятиях, где долг меньше 15 млн грн, и вдвое сократить задолженность остальных должников.

«До конца года не так много времени, следовательно, прошу активизировать работу», — обратилась Глущенко к участникам заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате, которое состоялось 24 сентября в Киеве.

Отметим, что по состоянию на 24 июня 2021 года задолженность по выплате заработной платы в Украине превышала 3,2 млрд грн; 81,3% от этой суммы сгенерировали экономически активные предприятия. Задолженность по зарплате в компаниях, находящихся в процессе банкротства, составляет 18,7% от общего объема долга.

Минэкономики, зарплаты
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