В Киевской области три человека погибли при чистке канализационной ямы

В Киевской области в селе Пятигоры три человека погибли, отравившись парами газов во время чистки канализационной ямы на территории частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло накануне, 5 августа, около 23:00.

Кроме того, еще один человек пострадал — его отправили в больницу.

Подробности инцидента спасатели не приводят.