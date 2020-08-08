На выборах президента Беларуси досрочно проголосовала уже треть избирателей

Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%, свидетельствуют данные Центризбиркома.
Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области — 30,11%, Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилевской −37,88%.
Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.
На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.
Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016