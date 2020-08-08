В Украине опять антирекорд по числу новых заболевших

За прошедшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерли, 600 — выздоровели.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киеве — 200. Еще 165 случаев обнаружили в Одесской области, 154 — во Львовской области, 134 — в Харьковской. В Ивано-Франковской области 126 новых случаев.

Больше всего летальных случаев (5) за прошедшие сутки было во Львовской области. Еще по 3 человека умерли в Киеве, а также Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Напомним, что за сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел. Это был антирекорд по количеству новых случаев и количеству умерших за сутки.