Билл Гейтс предупредил об опасности поспешной вакцинации от коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что система тестирования на COVID-19 в Америке не адекватна и предупредил об опасности поспешной вакцинации населения без соответствующих испытаний.
Об этом сообщает The Blaze.
В частности, на вопрос о задержке результатов тестирования на COVID-19, Гейтс сказал, что американское тестирование на коронавирус — это неэффективная система.
«Большинство всех тестов в США — совсем бесполезно», — сказал Гейтс. Он считает, что тесты на коронавирус должны показывать результат моментально.
Что касается вакцины против COVID-19, то Гейтс выразил обеспокоенность по поводу поспешной разработки вакцины, без должного тестирования.
По его мнению, это может произойти в Китае и России. «Держу пари, что там вскоре будет несколько вакцин, которые поступят для пациентов без полного нормативного тестирования». В то же время миллиардер констатировал, что надо минимум три-четыре месяца только для того, чтобы исследовать побочные эффекты вакцины.
Также Гейтс подтвердил, что его фонд потратит 150 млн долларов на обеспечение бедных общин вакциной против COVID-19.
Как сообщалось, по состоянию на утро 9 августа в мире зафиксировано почти 20 миллионов случаев заражения COVID-19.
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