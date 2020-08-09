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В мире уже почти 20 миллионов больных коронавирусом

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В мире уже почти 20 миллионов больных коронавирусом

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 воскресенья по Киеву достигло 19 млн 637 тыс. 506 человек, увеличившись за сутки на 259 тыс. 470, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 08:00 субботы этот показатель составлял 288 тыс. 672.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 726 тыс. 781 против 721 тыс. 324 по состоянию на утро субботы.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 воскресенья по Киеву суммарно выявлено 4 млн 997 тыс. 929 заболевших, (рост за сутки на 56 тыс. 294), скончались 162 тыс. 423 (рост на 1 тыс. 076), излечились более 1,64 млн. В то же время по информации газеты New York Times, число заразившихся в США уже превысило 5 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 012 тыс. 412 (рост на 49 тыс. 970), умерли 100 тыс. 477 (рост на 905), вылечены более 2,3 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся выросло более чем на 64 тыс. и достигло 2 млн 153 тыс. 010, число летальных исходов за сутки увеличилось на 861 случай до 43 тыс. 379, выздоровели более 1,48 млн.

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По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 52 тыс. 006 человек, суточный прирост составил 695, заразились 475 тыс. 902, поправились более 377 тыс.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 93,6. В США на 1 млн населения скончались 498 человек, Бразилии — 471, Индии — 31, Мексике — 403.

коронавирус
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