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Шмыгаль пообещал «нормальный учебный год» в Украине
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Шмыгаль пообещал «нормальный учебный год» в Украине
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Шмыгаль пообещал «нормальный учебный год» в Украине

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Шмыгаль пообещал «нормальный учебный год» в Украине

«Нормальный учебный год» в Украине начнется 1 сентября.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, все будут учиться на дому, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председатели ОГА контролируют», — сказал Шмыгаль.

По его словам, в тех регионах, которые попадут в «красную» зону по распространению COVID-19, «будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях».

«Например, когда существует эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу», — объяснил премьер.

В Министерстве здравоохранения ранее отметили, что дистанционного обучения для всех, как это было весной, не будет, а «с сентября ученики должны вернуться за парты». Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разработал рекомендации обучения для учебных заведений, их поддержали и в Министерстве образования и науки (МОН).

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В Минздраве и МОН выразили уверенность в том, что большинство детей с сентября будет учиться очно. Однако в отдельных регионах возможна и дистанционная форма обучения.

С 1 августа Украина делится на четыре зоны, в соответствии с ситуацией по распространению COVID-19 в регионах: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Не смогут посещать учебные заведения, согласно постановлению Кабмина, только дети, которые будут находиться в так называемой «красной» зоне.

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