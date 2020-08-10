Под посольством Беларуси в Украине произошла потасовка, есть задержанные

Пятеро участников акции протеста, которая проходит в понедельник вечером в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине, были задержаны вследствие возникшей потасовки, подтвердили в правоохранительных органах.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Шевченковском районном управлении полиции Киева, в результате акции под посольством возникла потасовка, пятеро человек доставлены в райуправление для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее о задержании пятерых митингующих сообщили ряд СМИ. Причиной задержания некоторых из них были якобы попытки бросать яйца в сторону здания посольства. Среди задержанных — крымчанин Александр Кольченко, вернувшийся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.