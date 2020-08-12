Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50%

Киев вошел в список регионов с широким распространением COVID-19, загруженность коек в столице превысила порог в 50%, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения в среду.
Согласно данным, эпидемическая ситуация в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областях и Киеве не соответствует критериям для послабления карантина.
Загруженность коек также превышает допустимый показатель во Львовской области - 53,31%. В то же время в Одесской и Сумской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.
Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% - в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Черновицкой областях.
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