Сотни тысяч человек пришли в Минске на акцию оппозиции

Число участников несанкционированной протестной акции у стелы «Минск — город-Герой» составило несколько сотен тысяч человек, передают белорусские СМИ и Телеграм-каналы.
«На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины — у стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр», — передает портал TUT.BY.
В прямом эфире «Радио Свободы» очевидцы утверждали, что число участников акции превысило 400 тысяч человек.
Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют.
Размещаемые в мессенджерах видеосъемки свидетельствуют, что масштабная площадь у стелы «Минск — город-герой», где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.
Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. Как сообщалось, акция проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.
Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.
По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.
Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
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