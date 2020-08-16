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Сотни тысяч человек пришли в Минске на акцию оппозиции

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Сотни тысяч человек пришли в Минске на акцию оппозиции

Число участников несанкционированной протестной акции у стелы «Минск — город-Герой» составило несколько сотен тысяч человек, передают белорусские СМИ и Телеграм-каналы.

«На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины — у стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр», — передает портал TUT.BY.

В прямом эфире «Радио Свободы» очевидцы утверждали, что число участников акции превысило 400 тысяч человек.

Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют.

Размещаемые в мессенджерах видеосъемки свидетельствуют, что масштабная площадь у стелы «Минск — город-герой», где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.

Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. Как сообщалось, акция проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

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Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Беларусь, выборы
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 11 минут назад

UA . ГОТУЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ БОГА АБО СВОЇ ПОХОРОНИ ІНШОГО НЕ ІСНУЄ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . КИЇВСЬКА РУСЬ ЛЮДСТВО НЕ ПОЗВОЛИМО НАЦИСТОВІ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕХАНІЗМ ДИКТАТУРИ ОКУПОВАНОЇ ВЛАДИ ТІЛЬКИ ДЛЯ НАЦИСТІВ ЄВРЕЇВ І РОСІЯН.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ТІЛЬКИ ОФІЦІЙНО ВІДОМО З РАДІО НВ ЩОРІЧНО ДОВЕДЕНИХ ДО САМОГУБСТВ ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ОКРАЇНЦІВ ЗЕЛЕНСЬКИМ З ПУТІНИМ І ТРАМПОМ З ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ПЕРЕТВОРИЛИ ОКРАЇНУ РОСІЇ В ГАЗОВУ КАМЕРУ КРЕМАТОРІЙ СКІЛЬКИ ЗАЛИШИЛОСЬ ЖИТИ ОБКРАДЕНИМ ОСТАННІМ ОКРАЇНЦЯМ І ПЕНСІОНЕРАМ ПІД ВБИВСТВОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТОКСИНАМИ В ПРОДУКТАХ І ВОДІ ПІДВИЩЕННЯМ ЗАРПЛАТИ ТІЛЬКИ ВОРОГАМ І ЇХ РАБАМ ХОЛУЯМ ВБИВСТВОМ БАНДФОРМУВАННЯМ КОНТРОЮ КОРУПЦІОНЕРАМИ НАРКОМАНАМИ ЗЛОДІЯМИ РЕЙДЕРАМИІ І ГІПНОТИЗЕРАМИ СКІЛЬКИ ЩЕ ЗАЛИШИЛОСЬ ЖИТИ ЛЮДСТВУ ПІД ВБИВСТВОМ ПУТІНА І ТРАМПА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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