Лукашенко чуть не встал на колени перед собравшимися на площади в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед своими сторонниками, собравшимися в воскресенье на площади Независимости в Минске на митинге в поддержку власти.
«Большое вам спасибо. Я встаю здесь перед вами на колени, впервые в своей жизни. Вы это заслужили», — сказал президент, после чего сошел с трибуны и низко поклонился. Затем Лукашенко стал благодарить население страны и армию за поддержку и веру.
Кроме того, на завершившемся митинге он заявил, что не согласен с тем, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы: «Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись».
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
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