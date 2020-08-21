В Черновцах из-за эпидситуации отменили все мероприятия ко Дню независимости Украины

В г.Черновцы из-за коронавируса власти отменили все мероприятия ко Дню независимости Украины, жителей города просят исполнить государственный гимн дома, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
«В связи с введением „красного уровня“ распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День флага поднять знамя над своими домами, а в День независимости — исполнить государственный гимн дома!», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа.
К красной зоне будут отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
В «красной» зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена). Пересечение таких районов возможно только личным транспортом до 5 человек в автомобиле (не считая детей до 14 лет).
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