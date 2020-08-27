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Кабмин в 3,5 раза расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий

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Кабмин в 3,5 раза расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий

Кабинет министров расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза — до 659 объектов, тогда как 12 августа правительство планировало рассмотреть перечень из 188 объектов.

Соответствующий правительственный законопроект Кабмин утвердил на заседании 26 августа с однодневной доработкой.

Документ пока еще не зарегистрирован в Верховной Раде.

По словам экс-первого замминистра экономики Павла Кухты, отмененный в 2019 году список запрещенных к приватизации предприятий содержал свыше 1 тыс. объектов.

«Без его отмены начать в 2019 году масштабную приватизацию нам бы не удалось. Теперь Кабмин формирует новый список, который растет в геометрической прогрессии», — прокомментировал Кухта.

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«Зная, как это работает на практике, у меня нет сомнений, что сейчас каждый из бенефициаров коррупции на государственных предприятиях пытается всунуть „свои“ предприятия в этот список и спокойно воровать далее, пока эти предприятия не „загнутся“ окончательно. С такими темпами, после голосований в Раде, список вновь будет содержать более 1 тыс. предприятий», — добавил экс-замминистра.

приватизация
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