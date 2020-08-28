Трамп официально стал кандидатом в президенты

Президент США Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, передает Bloomberg.
«Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев на лужайке у Белого дома.
Соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент США Джо Байден, который согласился баллотироваться от Демократической партии 21 августа. Выборы пройдут 3 ноября.
По словам Трампа, предстоящие выборы станут «самыми важными в истории» страны. «Никогда прежде избиратели не сталкивались с более четким выбором между партиями — два видения, две философии, две повестки. Эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту или же мы позволим социалистической повестке дня разрушить нашу заветную судьбу», — сказала Трамп.
Также американский президент раскритиковал в своем выступлении своего соперника Джо Байдена. По словам Трампа, в случае победы на выборах Байден введет в стране карантин по коронавирусу и тем самым разрушит экономику. «План Джо Байдена — не разрешение проблемы вируса, а сдача вирусу», — сказал Трамп.
Кроме того, Трамп обвинил Байдена в потакании политике Китая, указав, что «Китай захватит Америку» в случае победы демократа. «Программа Байдена сделана в Китае, моя программа сделана в США», — заявил Трамп.
Байден, напротив, говорил, что нынешний глава государства не смог выполнить свой самый главный долг и защитить граждан стран от пандемии. В случае победы он пообещал «преодолеть эпоху тьмы» в США.
Республиканская партия выдвинула Трампа в качестве своего кандидата в президенты 24 августа. На пост вица-президента на предстоящих выборах члены съезда выбрали нынешнего вице-президента США Майка Пенса, он дал свое согласие баллотироваться накануне, 27 августа.
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