Разведка уверяет, что Россия навязывает свои паспорта на Донбассе силой

Администрации сепаратистов на Донбассе продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и с начала сентября должны еженедельно уточнять данные о наличии российских паспортов у местных наемников.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.
«Обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства. С начала сентября с. г. командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства», — сообщил представитель МОУ.
Кроме того, по словам Гуцуляка, в соединениях и частях войск сепаратистов введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет т. н. «ДНР/ЛНР» и паспорт гражданина РФ.
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