Получить российские паспорта уже пожелали 12 тысяч жителей Донбасса

Около 12 тысяч граждан так называемых Донецкой и Луганской народных республик обратились за получением российского паспорта после указа президента РФ об упрощении процедуры его оформления для жителей Донбасса. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев. 1200 документов уже обработано, получили положительную реакцию», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке.

После этого на территориях «республик» Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.