В ЛНР заявляют, что почти все жители «республики» хотят получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее «глава» Леонид Пасечник, передает РБК.
По словам Пасечник, очередь на получение паспорта «республики», без которого нельзя получить российский документ, расписана на месяц вперед. В день выдается по 500 российских паспортов, сказал Пасечник, отметив, что больше 500 иммиграционная служба просто не может обработать.
Точное количество заявлений на получение российского паспорта глава ЛНР назвать затруднился, но заявил, что решение президента России «вдохнуло новую жизнь в жителей республики». По словам Пасечника, сейчас идет работа по более качественной организации процесса выдачи паспортов РФ.
В ЛНР начали принимать заявки на получение российского паспорта 6 мая. Тогда местные «власти» сообщали, что оформить документ можно будет за три месяца. Заявки переправляют для оформления в Ростовскую область.
В свою очередь глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР также наблюдается повышенный интерес к получению российских паспортов. По его данным, на данный момент выдано около 300 тыс. паспортов ДНР, необходимых для получения российского документа.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.
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