Зеленский намекнул на досрочный роспуск Рады

Президент Владимир Зеленский напомнил депутатам партии «Слуга народа» о существующей вероятности досрочного прекращения их полномочий и призвал не расслабляться. Такое заявление он сделал, выступая в понедельник на внеочередном съезде партии, посвященном предстоящим местным выборам.
«В первый день вашей работы под куполом я сказал, что партия „Слуга народа“ точно войдет в историю страны. Есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что партия не прошла еще первый путь, но «пока и не движется по второму сценарию». «Но ключевое здесь слово „пока“, — добавил он. — Сейчас самая лучшая ситуация, которая позволяет всем быть в тонусе, много сделано, но расслабляться рано».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016