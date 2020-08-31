Зеленский намекнул на досрочный роспуск Рады

Президент Владимир Зеленский напомнил депутатам партии «Слуга народа» о существующей вероятности досрочного прекращения их полномочий и призвал не расслабляться. Такое заявление он сделал, выступая в понедельник на внеочередном съезде партии, посвященном предстоящим местным выборам.

«В первый день вашей работы под куполом я сказал, что партия „Слуга народа“ точно войдет в историю страны. Есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что партия не прошла еще первый путь, но «пока и не движется по второму сценарию». «Но ключевое здесь слово „пока“, — добавил он. — Сейчас самая лучшая ситуация, которая позволяет всем быть в тонусе, много сделано, но расслабляться рано».