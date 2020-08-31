Зеленский надеется, что Рада в ближайшее время примет закон о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада в ближайшее время примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.

«Мы вместе с народом писали программу, вместе с народом Украины побеждали старых политиков, обещали народовластие через референдум, и это еще один важный пункт программы, который следует сделать. Первый закон, необходимый для этого, готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен, я уверен, украинским парламентом», — сказал он на съезде партии «Слуга народа» в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что впервые в истории Украины будут спрашивать мнение граждан на общенациональном уровне.

«И именно ты будешь формировать повестку дня по ключевым вопросам решать, что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что — нет. И мы вместе, как наши предки столетия тому назад, будем совместно решать все важные и очень сложные задачи», — указал он.