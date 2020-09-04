Нацбанк ослабил гривну на 5 копеек

Национальный банк Украины на пятницу, 4 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек - до 27,6908 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,7319 грн за евро против 32,7996 грн за евро днем ранее.