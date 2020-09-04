В США резко падает стоимость акций технологических компаний

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже обрушились на фоне стремления трейдеров сбыть ценные бумаги крупнейших американских технологических компаний.

Резкое падение ключевых индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло в пятницу на фоне стремления трейдеров сбыть ценные бумаги крупнейших американских технологических компаний.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones снизился на 411,64 пункта (-1,45%), до отметки 27 881,09. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, рухнул на 82,21 пункта (-2,38%), до отметки 3 373,21. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 524,11 пункта (-4,57%), до уровня 10 933,99.

Эксперты обращают внимание на падение котировок акций американских компаний Apple, Facebook, Amazon, Netflix и Microsoft. Акции Apple подешевели уже на 5,87%, Facebook — на 3,2%, Amazon и Netflix — более чем на 2%, ценные бумаги Microsoft потеряли в цене 1,9%.

По оценке телеканала CNBC, четверо самых состоятельных предпринимателей в области высоких технологий стали беднее на $25 млрд по итогам торговой сессии в четверг. Так, глава Amazon Джефф Безос потерял $9 млрд, глава Tesla Илон Маск — $9 млрд, руководитель Facebook Марк Цукерберг — $4 млрд, основатель Microsoft Билл Гейтс — $3 млрд.

Котировки акций Apple продолжали снижаться в пятницу. Показатель сократился на 7,10 пункта (-5,87%), до отметки 113,78. Капитализация этой компании опустилась ниже порога $2 трлн.

Как отмечало американское издание Barron’s, специализирующееся на финансовой аналитике, падение стоимости акций Apple по итогам торгов в четверг на 8% в денежном выражении составило $180 млрд и установило абсолютный рекорд в мировой истории. При этом капитализация Apple в начале торгов в пятницу все еще превышала $2 трлн. В последние месяцы на фоне сохранения режима самоизоляции и повышенного спроса на устройства и услуги связи продажи продукции Apple стабильно увеличивались, что привело к значительному росту стоимости акций и капитализации. Показатель в $2 трлн был пройден 19 августа.