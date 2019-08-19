Глава Окружного админсуда предрекает Порошенко тюрьму или эмиграцию

Иски, которые подает против бывшего президента Петра Порошенко юрист Андрей Портнов, имеют судебную перспективу и вполне могут закончится вынесением обвинительного приговора. Помешать этому может только нежелание новой власти преследовать бывшего главу государства. Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал руководитель Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

«Андрей Портнов профессиональный человек... если он берется, он доведет дело до конца. Единственное, что его может остановить, это если вдруг новая власть вступит в какие-то договоренности с целью сохранения некоего иммунитета Петра Алексеевича Порошенко. Если же этого не произойдет, то Андрей Владимирович (Портнов- Ред.) его найдет, „достанет“, и Порошенко будет или просить где-то политическое убежище... или в худшем случае его закроют... Ничто его не спасет — Портнов системный, умный и целенаправленный», — отметил судья.

Он вспомнил опыт работы с Андреем Портновым, когда тот работал в Администрации президента, отметив, что видел за последние годы работу многих чиновников на этой должности, и на фоне их Портнов выделялся профессионализмом.

«Знаю его (Портнова — Ред.) как замглавы Администрации президента при позапрошлой власти, когда он отвечал за судебную систему. Он сам вникал в процесс реформирования, собирал рабочие группы, слушал, спорил, создавал площадки для дискуссий, куда можно было попасть со своими предложениями, касающимися законодательства и реформ. Где тебя могли выслушать, где с тобой дискутировали, где предоставляли возможность доказать свою точку зрения... Это не могло не нравится и, в конечном итоге, выливалось в законы, и законы были достаточно грамотными и обоснованными», — вспомнил судья.

Он также считает, что деятельность Портнова по преследованию чиновников прошлой власти полезна для государства.

«Мы много говорим о том, что тот или иной человек преступник, а никто ничего до ума довести не может... Люди от этого страдают, они не верят в систему государственной власти, в систему правосудия. Возможно, Портнов поможет людям вернуть это доверие, веру в справедливость», — заявил Вовк.

Напомним, что следователи ГБР в настоящее время ведут уже более 10 дел против Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».