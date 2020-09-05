Тернополь проигнорирует карантин «красной» зоны

Попавший в «красную» зону распространения коронавирусной инфекции Тернополь не будет усиливать карантинные меры с 7 сентября, заявил мэр города Сергей Надал.
«Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города», — написал в Фейсбук Надал, который в настоящее время сам лечится от COVID-19.
«Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд», — подчеркнул градоначальник.
«Решение горсовета не опротестовано одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета», — заявил мэр.
Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов; город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики; предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.
Госовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять «протоколов» в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления правительства, напомнил Надал.
Он также отметил, что согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.
Мэр также призвал жителей Тернополя соблюдать меры предосторожности.
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