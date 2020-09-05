В Украине очередной коронавирусный антирекорд

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2836 случаев коронавируса, 50 человек умерло и 1036 — выздоровело.
Об этом сообщает СНБО.
Больше всего случаев (380) зафиксировано в Харьковской области. Еще 315 больных обнаружили в Киеве, 226 — в Тернопольской и 222 — в Одесской области.
Больше всего летальных случаев от COVID-19 за минувшие сутки произошло во Львовской области (6). По 5 больных умерло в Харьковской, Киевской и Черниговской областях. По 4 — в Киеве, в Ивано-Франковской и Одесской областях.
Напомним, 3 сентября в Украине обнаружили 2723 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент.
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