Мэр Тернополя назвал условие введения в городе всеукраинского локдауна

Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что решение не вводить локдаун с 8 января принято на основании показателей заболеваемости COVID-19, и в случае роста количества больных город «перейдет в режим жесткого карантина».
«Все решения, в том числе и решение по изменению карантинных ограничений, в Тернополе принимаются комиссией по чрезвычайным ситуациям исключительно в интересах жителей нашей громады и исходя из фактических данных медицинских показателей, а именно — показателей заболеваемости COVID-19. В Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количества инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом „коронавирусная инфекция“. Практически отсутствовали больные среди детей и работников учебных заведений», — написал мэр в Фейсбук в четверг.
Он также отметил, что осознает и не исключает роста количества больных. «После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения. И тотовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни Тернополя», — написал градоначальник.
Надал заявил также, что «если в течение следующих дней произойдет рост количества больных — мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина; .кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере».
Мэр подчеркнул, что городские власти ежедневно мониторят ситуацию и решения принимаются на основе оценки динамики заболеваемости. «Если показатели заболеваемости уменьшаются — карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются — карантин усиливают, соответственно мы будем прислушиваться к решению Кабинета министров», — заключил Надал.
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