Ночным клубам в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина

Развлекательные учреждения Тернополя, которые нарушают карантинные ограничения, ожидает отключение воды, отопления и других коммуникаций, заявил мэр города Сергей Надал.
«В последнее время есть очень много информации от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно те, которые имеют развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции», — отметил Надал в видеообращении, обнародованном в Facebook.
Он подчеркнул, что правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений этими учреждениями. Также к этой работе поручено присоединиться управлению торговли и управлению ЖКХ.
«В случае необходимости, таким учреждениям, если будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, которые будут предоставлены, будет идти речь об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей», — резюмировал мэр Тернополя.
Он добавил, что отключения коммуникаций — это вынужденные меры для того, чтобы избежать распространения коронавируса в городе и не допустить введения «красной» зоны карантина в регионе.
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