Гарантированную сумму банковского вклада увеличат до 600 тысяч

Совет по финансовой стабильности на заседании 2 сентября поддержал повышение суммы гарантии вкладов с 200 до 600 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Такое повышение рекомендовали осуществить после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам.
По данным Фонда гарантирования, полностью защищены вклады (до 200 тыс грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. По сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млр грн.
Напомним, порог в 200 тыс. грн для возмещения вкладов было установлено в сентябре 2012 года.
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