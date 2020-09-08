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Лукашенко просит Украину вернуть двух белорусских оппозиционеров

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Лукашенко просит Украину вернуть двух белорусских оппозиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о запросе властей страны Украине вернуть уехавших туда оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

"Этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну - будем разбираться, что произошло«, — сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.

Президент утверждал при этом, что оппозиционеры легально нарушили государственную границу. «Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще 10 километров, или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что оппозиционеры выбросили из автомобиля в момент перехода границы одного из лидеров Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.

«Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу», — сказал Лукашенко.

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Накануне Колесникова, пресс-секретарь координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В погранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Беларусь, Александр Лукашенко
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