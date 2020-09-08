Зеленский уверяет, что в случае усиления пандемии найдутся дополнительные места в больницах

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина будет готова к возможному увеличению наполняемости больниц в случае усиления пандемии COVID-19 и количества госпитализируемых.
«Есть большие проблемы с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы их любим такими, какие он есть. Будем исправлять все их ошибки, к сожалению, всей страной. Я уверен, что это будет проблема большая, но все-таки верю, что это не будет в таком объеме, как это было, например, в большинстве стран Европы», — сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область.
Зеленский указал, что готовится много больниц, параллельно увеличивается переоборудование больниц на всякий случай.
«Следим за этим. С техническими мерами, с кислородом, с ИВЛ — вопросов нет. Я не хочу говорить, что „на всех достаточно“, но, по крайней мере, мы будем готовы», — отметил он.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 8 сентября, выявлено 2 411 новых случаев инфицирования коронавирусом. 57 чел. из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 940 выздоровели. Сейчас болеют 73 999 чел., что на 1 414 больше, чем днем ранее.
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