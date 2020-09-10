Первый объект «Укрспирта» продадут 15 сентября

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что первый аукцион по продаже объектов ГП «Укрспирт» состоится 15 сентября.

Об этом он сказал в эфире «Радио НВ».

По его словам, Фонд госимущества сейчас активно проводит инвентаризацию и готовит к аукционам первые 48 объектов ГП «Укрспирт».

Напомним, ранее и.о. директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун заявлял, что в середине сентября 2020 года планируют объявить первые аукционы по приватизации объектов предприятия.