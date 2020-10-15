Первый объект «Укрспирта» приватизировали за 55 миллионов

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП «Укрспирт» — Немировского МПД. Завод за 55,08 млн грн приватизировало ООО «ЛВН ЛИМИТЕД».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что на аукцион объект выставили со стартовой ценой 49,5 млн грн.

«Рост цены от стартовой удалось достичь благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов — которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой уже на этапе подачи заявок.

Компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Вместе с тем, из-за защищенности информации о количестве участников аукциона до начала его проведения, участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Немировского МПД будет считаться официально завершенным.

По данным портала YouControl, основным видом деятельности ООО «ЛВН ЛИМИТЕД» является дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков.

Согласно реестру, ООО «ЛВН ЛИМИТЕД» зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана «НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ» (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров — Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.