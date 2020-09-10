Украина осталась в списке экономически несвободных стран

В рейтинге «Экономическая свобода в мире — 2020» Украина поднялась на 7 ступенек (138 место из 162), но все еще остается в группе наиболее экономически несвободных стран, при этом там является единственной европейской страной.
Об этом свидетельствуют данные канадского Fraser Institute.
Отмечается, что соседи Украины по рейтингу — Пакистан, Тунис (у обоих 129), Таджикистан (132) и Бангладеш (133).
При этом, позиция каждой страны в рейтинге определяется по 44 показателям, которые оценивают 5 сфер экономической свободы: размер правительства (показатель Украины 6,72 пункта, 10 пунктов — лучший результат), правовая система и права собственности (4,57), монетарная политика (5,65), отсутствие ограничений в международной торговле (6,78) и законодательное регулирование (6,61).
Fraser Institute для составления рейтинга использует данные из отчетов других организаций — International Country Risk Guide, Global Competitiveness Report и Doing Business.
Возглавляют рейтинг Гонконг (8,94), Сингапур (8,65), Новая Зеландия (8,53), Швейцария (8,43) и Австралия (8,23).
Литва в рейтинге на 11 месте, Словакия — на 38, Венгрия — 53-я, Казахстан — на 73 месте, Польша — на 77, Россия — 89.
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