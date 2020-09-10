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Коломойский заявляет, что ОП хочет вернуть Курченко арестованные медиактивы

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Коломойский заявляет, что ОП хочет вернуть Курченко арестованные медиактивы

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

Об этом Коломойский рассказал информагенству УНИАН.

По информации Коломойского, советник главы ОП требует, чтобы победителем конкурса было объявлено ООО «Издательство Украинский Медиа Дом», которое напрямую связано с владельцем «УМХ» (чьи активы арестованы) Сергеем Курченко, находящимся в розыске.

При этом бизнесмен заявляет, что компания предложила на конкурсе об управлении активами одни из самых низких предложений по доходам в бюджет государства, а представленные ею документы содержат ряд недостатков.

Предложение по управлению активами ООО «1+1 Интернет» составляет 5 миллионов.

По словам Коломойского, предложенная ООО «Издательство Украинский Медиа Дом» сумма была «в разы меньше».

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В конце августа АРМА завершило прием документов для проведения повторного конкурса на поиск управляющего на корпоративные права, ценные бумаги, имущественные права интеллектуальной собственности, недвижимое и движимое имущество Украинского Медиа Холдинга, при этом известно, что документы на участие в конкурсе поступили от шести компаний: ООО «Издательский Дом Масави», ООО «Коммуникационный Хаб «Экономика», ООО «Сегодня Мультимедиа», ООО «Объединенная Медиа Группа», ООО «Издательство Украинский Медиа Дом», ООО «1+1 Интернет».

УНИАН пишет, что директор ООО «Издательство Украинский Медиа Дом» — Юморанов Д.Т. является адвокатом и представителем Курченко в уголовных процессах. Более того, из анализа структурной связанности предприятия тоже вытекает прямая связь с группой «УМХ».

Сергей Курченко, Игорь Коломойский, УМХ, Офис президента
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