Войти
Трамп объявил о наличии у США cекретного оружия
резонанс
Трамп объявил о наличии у США cекретного оружия
Шмыгаль обещает подать проект госбюджета на следующий год 15 сентября
официально
Шмыгаль обещает подать проект госбюджета на следующий год 15 сентября
Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть
соседи
Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

184
Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Танкер Delfi, который ранее затонул возле одесского пляжа «Дельфин», отбуксировали в порт Черноморска (Одесская обл.), где будет решаться его дальнейшая судьба.

Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.

«Управлению инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета поручено обследовать берегозащитные сооружения в районе аварии, принять меры по расчету нанесенного городу ущерба», — говорится в сообщении.

В то же время глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook уточнил, что процесс транспортировки судна в порт Черноморска занял больше 8 часов.

«По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который продлится еще некоторое время», — добавил он.

Читайте также: Германия может заморозить «Северный поток-2» из-за ситуации с Навальным

Напомним, 10 сентября судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019, забрали с пляжа.

Delfi
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 сентября 2020
Четверг, 10 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.
Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016