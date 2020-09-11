Танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска

Танкер Delfi, который ранее затонул возле одесского пляжа «Дельфин», отбуксировали в порт Черноморска (Одесская обл.), где будет решаться его дальнейшая судьба.
Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.
«Управлению инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета поручено обследовать берегозащитные сооружения в районе аварии, принять меры по расчету нанесенного городу ущерба», — говорится в сообщении.
В то же время глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook уточнил, что процесс транспортировки судна в порт Черноморска занял больше 8 часов.
«По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который продлится еще некоторое время», — добавил он.
Напомним, 10 сентября судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019, забрали с пляжа.
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