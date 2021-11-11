Владелец танкера Delfi заплатит за загрязнение Черного моря всего $16 тысяч

Хозяйственный суд Одесской области взыскал с владельца танкера Delfi более 16 тыс. долларов ущерба, причиненного вследствие загрязнения Черного моря.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования Приморской окружной прокуратуры г. Одессы и взыскано с компании-судовладельца грузового танкера Delfi свыше 16 тыс. долл. США, нанесенного государству ущерба вследствие загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами во время аварийного события» — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2019 года, находясь в Черном море в акватории порта «Южный», в условиях шторма танкер Delfi был сорван с якоря и во время дрейфа сел на мель вблизи одесского пляжа «Дельфин». Из-за утечки нефтепродуктов акватория Черного моря была загрязнена.

Напомним, ранее суд оставил в силе решение о взыскании с судовладельца 2,7 млн грн за ликвидацию последствий аварии танкера Delfi.