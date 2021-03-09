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Владелец танкера Delfi должен компенсировать 2,7 миллиона за ликвидацию последствий аварии

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Владелец танкера Delfi должен компенсировать 2,7 миллиона за ликвидацию последствий аварии

Хозяйственный суд Одесской области под председательством Ирины Малярчук рассмотрел гражданское дело по иску Администрации морских портов Украины к владельцу танкера-бункеровщика Delfi о компенсации АМПУ затрат.

Об этом говорится в Реестре хозяйственных дел, сообщает Укринформ.

«Суд решил удовлетворить полностью иск ГП „Администрация морских портов Украины“ в лице Одесского филиала АМПУ о взыскании 2 млн 743 тыс. грн расходов, связанных с аварийным морским событием. Взыскать указанные средства с компании-судовладельца Mиscter Drake PS, зарегистрированной в Великобритании», — говорится в решении суда.

Отмечается, что суд также обязал владельца судна Delfi оплатить 42 тыс. грн судебного сбора.

При этом суд признал необоснованными утверждения представителя компании Mister Drake PC о том, что капитан Одесского порта не предоставил судовладельцу достаточно времени для поднятия танкера с мели и отбуксирования своими силами в порт Черноморск.

В констатирующей части решения суда также указано, что после перемещения танкера Delfi в порт Черноморск Госэкоинспекция в Одесской области обратилась с письмом к ответчику с требованием осуществления обследования в районе одесского пляжа «Дельфин» и привести акваторию в надлежащее состояние путем уборки остатков судна, однако этого не было выполнено.

22 ноября 2019 года танкер Delfi сел на мель у побережья Одессы. Судовладелец не разрешил экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Также судно не имело надлежащих регистрационных документов.

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В результате утечки нефтепродуктов с борта судна произошло загрязнение акватории морского порта, анализы инспекторов Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в морской воде в 157 раз. Через полгода судовладелец заверил Генпрокуратуру, что поднимет судно и уберет с побережья за собственные средства. Однако не сумел выполнить своих обязательств в течение 9-и месяцев.

В течение июля-сентября операция поднятия судна с мели была выполнена под управлением АМПУ. В ней приняли участие Одесский филиал АМПУ, компания «Бруклин-Киев» и компания «Краншип». 10 сентября танкер переместили в морской порт Черноморск.

суд, Delfi
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