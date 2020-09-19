Китайская ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории страны, сообщает агентство Блумберг.

Иск был подан в пятницу вечером. Компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения «необычайной и чрезвычайной угрозы» для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США, сообщается в документе.

Как говорится в жалобе, действия Трампа могут «уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев». Компания отметила, что власти «проигнорировали доказательства», показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.

Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает.