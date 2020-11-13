США пока не будут закрывать TikTok

Министерство торговли США временно отказалось от ограничений для TikTok, которые с четверга, 12 ноября, должны были приостановить работу социальной сети на территории страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
С 12 ноября должен был вступить в силу запрет на предоставление ресурсов для хостинга и обмена информацией в TikTok на территории Соединенных Штатов. Газета пишет, что одной из возможных причин являются итоги выборов в стране.
Инициатором запрета TikTok стал действующий президент Дональд Трамп, утверждавший, что сервис коротких видео, которым владеет китайская компания ByteDance, следит за пользователями и передает информацию спецслужбам КНР. Однако министерству неясно, какой стратегии будет придерживаться Джо Байден, которого американские СМИ объявили победителем на выборах президента.
В качестве официальной причиной для приостановки запрета Минторг назвал судебные тяжбы в Филадельфии, где три звезды TikTok — музыкант Алекс Чамберс, комик Дуглас Марланд и модный обозреватель Козетт Ринаб — подали иски против закрытия социальной сети.
Окружной судья Венди Битлстоун в октябре вынесла по этому иску предварительный судебный запрет на приказ Минторга о введении ограничений. В документе говорится, что действия американского правительства «представляют угрозу для обмена информацией» и превышают его полномочия. Федеральное правительство, в свою очередь, обжаловало это решение судьи, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.
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