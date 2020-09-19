В мире более 30 млн случаев заражения коронавирусом, Украина на 25 месте

По состоянию на субботу, 19 сентября, в мире зафиксировано 30 406 197 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки заболели 190 414 человек, умерли всего 950 520 человек (5 633 за сутки), віздоровели — 20 683 110 человек (121 729 за сутки).

Крупнейшими эпицентрами распространение коронавирусной инфекции являются:

США — 6 723 933 случая;

Индия — 5 214 677 случаев;

Бразилия — 4 495 183 случая;

Россия — 1 086 955 случаев;

Перу — 750 098 случаев;

Колумбия — 750 471 случай;

Мексика — 688 954 случая;

ЮАР — 657 627 случаев;

Испания — 640 040 случаев;

Аргентина — 613 658 случаев;

Франция — 467 421 случай;

Чили — 442 827 случаев.

Украина находится на 25 позиции антирейтинга между Израилем и Канадой.

Отметим, что в Беларуси 75 230 случаев заражения, в Польше — 77 328 случаев.

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань был зафиксирован 12 декабря. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта — пандемию.