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ByteDance рассчитывает получить $12 млрд за американский сегмент TikTok

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ByteDance рассчитывает получить $12 млрд за американский сегмент TikTok

Китайская компания ByteDance рассчитывает получить от американских Oracle и Walmart $12 млрд за приобретение сегмента принадлежащей ей соцсети TikTok в США, если те согласятся с ее оценкой стоимости платформы. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, ByteDance намерена добиться оценки стоимости TikTok в $60 млрд. Согласно условиям сделки, Oracle и Walmart имеют право приобрести 12,5% и 7,5% акций глобального бизнеса TikTok соответственно. Таким образом, если американские компании согласятся с запрашиваемой ByteDance ценой, они выплатят ей $12 млрд.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети «не будет иметь отношения к Китаю», сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас.

За день до этого Минторг США объявил о введении с 20 сентября запрета на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и TikTok. Как сообщил на брифинге для журналистов торговый представитель Соединенных Штатов высокого ранга, с 12 ноября власти США планируют начать ограничивать работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой соцсети.

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31 июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении этой соцсети у китайской ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

США, TikTok
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