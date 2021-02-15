ByteDance передумала продавать TikTok в США после ухода Трампа

Китайская компания ByteDance отложила продажу американского бизнеса приложения TikTok после ухода Дональда Трампа с поста президента США. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

«Сделка главным образом была рассчитана на удовлетворение требований администрации Трампа. Но Трамп ушел, и смысла в сделке уже нет», — сказал собеседник издания.

Один из основателей Oracle Ларри Эллисон был сторонником бывшего президента. В ByteDance полагали, что отношения с компанией могли бы быть выгодными, если бы Трампа переизбрали на второй срок. Однако президентские выборы выиграл Джо Байден, и в ByteDance потеряли интерес к сделке, рассказал источник.

В середине 2020 года на ByteDance началось давление по инициативе Трампа. Он заявлял, что TikTok передает конфиденциальные данные американцев Китаю, чем угрожает национальной безопасности США. В августе Трамп издал указ, который обязывал продать американский бизнес TikTok. В противном случае приложение запретили бы скачивать на территории США. Однако дата, до которой нужно было совершить сделку, переносилась несколько раз.

В сентябре Трамп предварительно одобрил сделку по покупке TikTok американскими компаниями — Oracle и Walmart. Китайская сторона заявляла, что президент США превысил свои полномочия по политическим причинам. После прихода в Белый дом Джо Байдена новая администрация решила отложить план по принудительной продаже TikTok, писал The Wall Street Journal. Власти пока не определились со своей позицией по вопросу о потенциальной угрозе безопасности со стороны технологических компаний Китая.

Несмотря на это, ByteDance продолжает переговоры с правительством и ищет новую структуру для своих операций в США, отмечает South China Morning Post. По словам другого источника издания — в китайских регулирующих органах — власти Китая не планируют вмешиваться в коммерческие детали сделки, но установили определенные принципы, в соответствии с которыми она должна быть совершена.

Согласно новому законодательству Китая, ByteDance не может продать свои основные алгоритмы своему американскому подразделению. Второй принцип — политический. По словам источника, ситуация с ByteDance не должна выглядеть как «преклонение колен перед правительством США», чтобы она не стала «плохим примером для других китайских компаний».