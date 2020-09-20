Зеленский считает, что Киевом может эффективно управлять и не киевлянин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэром Киева может эффективно управлять не только коренной киевлянин, а столица должна стать комфортным, современным и уютным городом для киевлян, всех украинцев и зарубежных гостей.

«В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин. Знаете, вы с вами находится в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный „киевским Гауди“ архитектор Городецкий. Нет, это не означает, что Киеву не приносили славу люди, рожденные здесь. Достаточно вспомнить Сикорского, Малевича, Лобановского. Просто чтобы работать на благо города — необязательно быть „коренным“. Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук», — сказал он в воскресенье во время презентации Стратегии развития Киева, передает Интерфакс-Украина.

Говоря о существующих проблемах в Киеве, Зеленский указал, что пунктуальность при перемещении по городу на автомобильном транспорте стала такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы. «Действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в затор, или делать крюк, потому что один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно — это для нас всегда сюрприз. А можно просто ехать по улице и провалиться под асфальт», — отметил он.

Президент напомнил, что в прошлом году в одном из рейтингов по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.

«При этом Киев среди „лидеров“ в рейтинге за уровнем загрязненности воздуха, который возглавляет второй год подряд, и рейтинге самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно поднимается на десятки позиций вверх», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев — это дом всех украинцев и лицо страны, и очень больно смотреть, как «это лицо уродуют хаотические застройки».

«Киев — это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев — это сердце Украины, и оно должно биться полной грудью. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец-то получил тот вид, который давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современный, уютным», — считает он.

Зеленский хотел бы видеть Киев городом, который «тонет в цвете каштанов, а не МАФов возле каждой станции метро». «Где, возвращаюсь домой вечером, не участвуешь в многочасовом квесте „найти себе место для парковки“, где устроить ребенка в детский сад — не будет невозможной миссией, где величественные склоны Днепра будут радовать глаз всех, а не только жителей построенных рядом небоскребов. Где будут снимать лучшие фильмы, и будут приезжать туристы со всего мира. Город для киевлян, всех украинцев и гостей столицы», — подчеркнул он.