Зеленский пообещал праймериз среди кандидатов на пост мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа».

«Я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать, кандидата в мэры Киева от партии „Слуга народа“. Будут ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры не только от „Слуги народа“? Обязательно», — сказал Зеленский на пресс-конференции в среду.

Президент добавил, что в праймериз в мэры столицы будут принимать участие как представители от партии «Слуга народа», так и независимые кандидаты.