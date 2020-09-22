Глава Dragon Capital считает, что новая команда НБУ подыгрывает Кабмину

Новая команда Национального банка Украины (НБУ) дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны, считает глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

«В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но (...) не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться», — сказал он в ходе Global Outlook в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По словам Фиалы, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации. «Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$1, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$1, чтобы эту девальвацию немного притормозить», — добавил он.

Глава Dragon Capital добавил, что несмотря на декларацию командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменности политики центробанка и продолжения плавающего курсообразования, судя по интервенциям на межбанковском валютном рынке, которые Нацбанк проводил последние полтора месяца, «всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены бюджете».