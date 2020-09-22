ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 в мире за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за неделю.

По данным ВОЗ, за период с 14 по 20 сентября в мире выявлены 1 998 897 новых случаев заражения COVID-19, скончались 36 764 пациента.

Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на 6% сравнению с предыдущей неделей (7-13 сентября), в то же время смертность снизилась на 10%.