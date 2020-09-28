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В Киеве зарегистрировали уже 17 кандидатов на пост мэра

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В Киеве зарегистрировали уже 17 кандидатов на пост мэра

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала четырех новых кандидатов на должность городского головы Киева, о чем говорится на сайте Киевского горсовета. При этом комиссия отказала трем кандидатам в регистрации.

Так, территориальная избирательная комиссия зарегистрировала:

  • Виктора Петрука, выдвинутого политической партией «Гражданское движение «Хвыля»;
  • Игоря Смешко, выдвинутого партией «Сила и честь»;
  • Максима Гольдарба, который является самовыдвиженцем;
  • Сергея Шахова, выдвинутого партией «Наш край».

Кроме того, комиссия отказала Виктору Леоненко в регистрации кандидатом на должность, потому что он не предоставил документ, который бы подтвердил внесение денежного залога. По той же причине отказали в регистрации Виталии Стрелец и Ивану Войцеховскому.

Ранее Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на должность городского головы столицы.

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Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Подать документы для регистрации кандидата на должность городского головы или в местные депутаты можно было до 24 сентября включительно. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК должна зарегистрировать или отказать кандидату в регистрации.

Киев, местные выборы
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