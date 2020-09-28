В Киеве зарегистрировали уже 17 кандидатов на пост мэра

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала четырех новых кандидатов на должность городского головы Киева, о чем говорится на сайте Киевского горсовета. При этом комиссия отказала трем кандидатам в регистрации.
Так, территориальная избирательная комиссия зарегистрировала:
Кроме того, комиссия отказала Виктору Леоненко в регистрации кандидатом на должность, потому что он не предоставил документ, который бы подтвердил внесение денежного залога. По той же причине отказали в регистрации Виталии Стрелец и Ивану Войцеховскому.
Ранее Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на должность городского головы столицы.
Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Подать документы для регистрации кандидата на должность городского головы или в местные депутаты можно было до 24 сентября включительно. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК должна зарегистрировать или отказать кандидату в регистрации.
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