У кандидата на пост мэра Киева подтвержден коронавирус

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.

На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.

«Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — поделился планами Береза.

На странице политсилы «ЭкоПартия Березы» он также сообщил о положительном результате теста и призвал всех соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться.

Относительно избирательной кампании Береза пояснил, что с командой продолжает работать в дистанционном режиме, без встреч и интервью.

Борислав Береза баллотируется на пост городского головы Киева от «ЭкоПартии».