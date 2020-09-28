У кандидата на пост мэра Киева подтвержден коронавирус

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.
На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.
«Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться», — поделился планами Береза.
На странице политсилы «ЭкоПартия Березы» он также сообщил о положительном результате теста и призвал всех соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться.
Относительно избирательной кампании Береза пояснил, что с командой продолжает работать в дистанционном режиме, без встреч и интервью.
Борислав Береза баллотируется на пост городского головы Киева от «ЭкоПартии».
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