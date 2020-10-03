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Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

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Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

Менеджер предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Уильям Степин заразился коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета Politico.

По ее данным, руководитель избирательного штаба республиканца Трампа узнал о поставленном ему врачами диагнозе в пятницу вечером. У Степина наблюдаются «слабо выраженные симптомы, схожие с теми, которые фиксируются при гриппе», заявил газете сотрудник штаба Трампа высокого ранга.

Собеседники издания уточнили, что Степин планирует самоизолироваться до выздоровления. Как ожидается, надзор над работой базирующегося в Арлингтоне (штат Вирджиния) штаба возьмет на себя заместитель его руководителя Джастин Кларк. Тем не менее предполагается, что сам глава будет продолжать по мере возможности работать в удаленном режиме, сохраняя общий контроль за ходом избирательной кампании.

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Ранее председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел также объявила об обнаружении у нее нового коронавируса.

Президент США в ночь на пятницу сообщил через свой Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус.

Дональд Трамп, коронавирус
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