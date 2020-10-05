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«На личный пиар мэра». В Кривом Роге 11,5 млн бюджетных гривен направили фирмам из окружения Вилкула, – расследование

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«На личный пиар мэра». В Кривом Роге 11,5 млн бюджетных гривен направили фирмам из окружения Вилкула, – расследование

Коммунальное предприятие «Институт развития города Кривого Рога» в начале марта заключило договор на рекламные и маркетинговые услуги на 5,86 млн грн.

Об этом сообщает расследовательский проект Наші гроші со ссылкой на информацию в системе Прозорро.

В частности, речь идет об освещении социально-экономического развития Кривого Рога и иных аспектов деятельности органов местного самоуправления на радио и региональном телеканале.

  • 1 366 минут информационных сообщений длиной до 1 минуты по 3 выхода в сутки в промежутках времени 7: 00-9: 00 и 15: 00-22: 00 вне рекламных и новостных блоков на каждой из таких радиостанций: «Авторадио», «Наше радио», «Радио Пятница», «NRJ», "Шансон","POWER FМ","Город-FМ","Стильное радио Перец FМ«;
  • 4 820 минут информационных сообщений длиной до 3 минут по 5 выходов в сутки в промежутках времени 7: 00-9: 00 и 18: 00-22: 00 на «Общественное телевидение Днепра ОТВ».

    Среднюю стоимость минуты невозможно определить, потому что сумма не разделена на радио и телеканал.

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Победителем оказалось ООО «Веста Медиа корпорейшн», чье предложение было всего на 1% дешевле, чем ожидаемая цена закупки. При этом единственным конкурентом было некое ЧП «Полтава ТВ», которое не снижало цену во время аукциона, фактически самоустранившись от торгов. А вот еще одного конкурента — ЧП «Рекламное агентство „Максимус“ — не допустили до аукциона, поскольку оно предоставило лишь письмо в свободной форме вместо технического задания согласно тендерной документации.

ООО „Веста Медиа Корпорейшн“ — киевская фирма. Впрочем, лишь формально: ее директором и единственным учредителем является некий Виталий Енин — житель села Надежковка Криворожского района.

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Виталий Енин основал также ООО „Фирма РК“, но не сам — компаньонами Енина стали Андрей Жаботинский и Ярослав Гивель — правая рука семьи Вилкулов и руководитель основанного Александром Вилкулом благотворительного фонда „Будущее Кривбасса“.

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Формальный собственник „Весты“ Виталий Енин учредил еще одну фирму — вместе с близким к Вилкулам Ярославом Гивелем. Источник — Opendatabot

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Директор фонда „Будущее Кривбасса“ Ярослав Гивель. Источник — база данных Youcontrol.

Родной брат Ярослава Павел Гивель стал известным тем, что возглавлял городской избирком во время скандальных выборов городского головы в 2015 году и по сути сорвал подсчет голосов, в ходе которого лидировал соперник Юрия Вилкула Юрий Милобог. Тогда возмущенные активисты облили его зеленкой.

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Фирма, аффилированная с Вилкулами, получает деньги криворожан на пиар достижений Вилкулов не впервые — в 2019 году „Веста Медиа Корпорейшн“ получила аналогичный подряд от КП „Институт развития города Кривого Рога“ на 6,92 млн грн. Затем сумму уменьшили до 6,59 млн грн.

Кроме того, в то же время был объявлен тендер на закупку услуги по организации и сопровождению освещение вопросов социально-экономического развития Кривого Рога и иной деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации в сети интернет и печатных периодических изданиях.

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На это запланировано потратить 4,5 млн гривен. В местных интернет-изданиях „ИА“ Кривбасс-ON-LINE», 0564.ua, «Газета «ПУЛЬС: новости, факты, комментарии» и «Газета „Красный Горняк“ должны появиться 1 тыс. заказных материалов от мэрии.

В печатных изданиях „Пульс: новости, факты, комментарии“, „Красный Горняк“, „Домашняя газета“, „ВЕЧЕР“, „Вестник Кривбасса“ будет размещено 312 заказных материалов.

Выиграл тендер ФЛП Василенко Сергей Владимирович. Формальным соперником выступило все то же ЧП „Полтава ТВ“. Документы двух других компаний — ООО» Інформаційне агентство «Кривбас ОН-ЛАЙН» и ООО «Інформаційне агентство «УНН» — отклонили.

КП «Институт развития города Кривого Рога» возглавляет Константин Касьяненко, чьи фото с символикой «Беркута» и посты с георгиевскими лентами публиковали местные СМИ.

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Кривой Рог, Юрий Вилкул
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